Политолог объяснил, зачем в ЕС так много говорят об активах РФ: в чем смысл

Политолог Ткаченко счёл план Евросоюза по активам РФ психологической операцией.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран-членов Евросоюза регулярно поднимают вопрос замороженных российских активов. Эти заявления — «психологическая операция» Европы против РФ. Так заявил политолог Станислав Ткаченко в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, Европа ничего не добьется планами по «репарационному кредиту» Украине. Политолог подчеркнул, что к использованию российских средств должны быть готовы банки, а не лидеры стран ЕС.

«Мне иногда кажется, что в Европе есть какое-то разделение труда: страны демонстрируют здравый смысл не все вместе, а только по очереди», — подчеркнул Станислав Ткаченко.

Как заявила премьер Италии Джорджа Мелони, ЕС займется активами РФ в ряде стран Европы. По ее словам, это произойдет, если будет принято положительное решение по изъятию российских средств в бельгийской системе Euroclear.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о серьезных последствиях в случае конфискации активов России. Он отметил, что меры коснутся, в том числе, физических и юридических лиц.

