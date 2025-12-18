Президент Венесуэлы поблагодарил Россию за осуждение агрессии США

«От имени президента Николаса Мадуро мы выражаем благодарность Российской Федерации за решительные заявления, осуждающие агрессивные действия Соединенных Штатов, угрожающие жизни нашего народа», — указал глава МИД.
Хиль отметил, что во всем мире растет неприятие имперских амбиций США в Карибском бассейне и подчеркнул, что США нарушают созданную в 2014 году зону мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 17 декабря, что «действия администрации Соединенных Штатов в Карибском бассейне вызывают неприятие практически у всех государств, кроме европейских, которые “притаились и молчат”.