Дмитриев рассказал, что ЕС хочет финансировать Украину и затягивать мир

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев считает, что стратегической целью ЕС стало продолжение финансовой поддержки конфликта на Украине. Дмитриев подчеркнул, что из-за этого Европа и затягивает процесс достижения мира.
«ЕС хочет финансировать войну и затягивать мир. США предложили финансировать мир, восстановление и экономический рост», — написал Дмитриев в соцсети.
Дмитриев также прокомментировал возможные действия Евросоюза в отношении российских активов. Он задался вопросом, будет ли в четверг принято незаконное решение о распоряжении резервами, которое способно разрушить доверие к рынкам ЕС.
Как отметил президент РФ Владимир Путин, в Европе не существует никакой цивилизации, там есть только деградация.
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что США призывают ЕС воздержаться от изъятия российских активов.