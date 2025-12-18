В Москве неоднократно указывали на участие военнослужащих стран НАТО в украинском конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что альянс вовлечен не только через поставки вооружений, но и через подготовку личного состава, в том числе на территории Великобритании и других европейских стран.