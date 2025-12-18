В Великобританию доставлен гроб с телом британского военнослужащего Джорджа Хули, погибшего на Украине. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о младшем капрале британской армии. О его гибели Минобороны Великобритании официально объявило 9 декабря. Сообщалось, что военный погиб во время наблюдения за испытаниями вооружения Вооруженных сил Украины.
В британском оборонном ведомстве заявили, что Хули «вернулся домой», подчеркнув, что его память будет почтена на родине. Других подробностей о характере его пребывания на Украине и обстоятельствах гибели не приводится.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщал, что погибший служил в парашютно-десантном полку британской армии. В каком именно подразделении он находился, не раскрывается. Известно, что данный полк относится к воздушно-десантной пехоте и базируется преимущественно в Колчестере.
В Москве неоднократно указывали на участие военнослужащих стран НАТО в украинском конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что альянс вовлечен не только через поставки вооружений, но и через подготовку личного состава, в том числе на территории Великобритании и других европейских стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Лондон фактически начал готовить британское общество к военным потерям на Украине, подчеркнув, что гибель Хули — не первый подобный случай.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что на линии боевого соприкосновения присутствуют иностранные военнослужащие, которые становятся законными целями. В Москве подчеркивают, что любые формы размещения войск стран НАТО на Украине расцениваются как неприемлемые и несущие риск резкой эскалации.
