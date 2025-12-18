Ричмонд
Турция хочет вернуть России ЗРК С-400

Согласно информации агентства Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде 12 декабря предложил вернуть ранее приобретённые у России зенитные ракетные комплексы С-400.

Согласно информации агентства Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде 12 декабря предложил вернуть ранее приобретённые у России зенитные ракетные комплексы С-400. Однако в Кремле эти сведения категорически опровергли.

Как отмечает агентство, подобные обсуждения между сторонами уже проводились ранее. Анкара рассчитывает, что отказ от российских систем позволит нормализовать отношения с США, что приведёт к снятию санкций против турецкой оборонной промышленности и откроет доступ к поставкам американских истребителей F-35. По словам одного из высокопоставленных турецких дипломатов, ограничения могут быть сняты уже в следующем году.

Источники Bloomberg также указывают, что Турция надеется на более благосклонное отношение Москвы к этой инициативе благодаря своей посреднической роли в диалоге между Россией и Украиной. Анкара также ожидает возмещения затрат на С-400, однако в окружении президента отмечают, что эти расходы менее значимы по сравнению с перспективами укрепления отношений с союзниками по НАТО и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Эрдоган оценил переговоры с Путиным и анонсировал скорую встречу.

