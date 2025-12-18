Турция хочет вернуть России ЗРК С-400

Источники Bloomberg также указывают, что Турция надеется на более благосклонное отношение Москвы к этой инициативе благодаря своей посреднической роли в диалоге между Россией и Украиной. Анкара также ожидает возмещения затрат на С-400, однако в окружении президента отмечают, что эти расходы менее значимы по сравнению с перспективами укрепления отношений с союзниками по НАТО и Вашингтоном.