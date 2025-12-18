Guardian: Украина без новых средств обанкротится к весне

Киеву потребуется около 136 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах, указано в материале.
Без стороннего финансирования средства Киева закончатся к весне. Об этом пишут иностранные СМИ.
«У Украины быстро заканчиваются деньги: по оценкам Европейской комиссии, Киеву потребуется около 136 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах для финансирования обороны и поддержания функционирования страны. Без новых средств к весне Украина рискует обанкротиться и оказаться неспособной платить солдатам, учителям и полицейским», — указано в материале издания The Guardian.
О риске исчерпания средств Киева уже предупреждал депутат Рады Дмитрий Разумков, по оценке которого денег на ключевые расходы может не хватить уже в феврале 2026 года при дефиците бюджета в 1,9 триллиона гривен. Последние годы Украина формирует рекордно дефицитный бюджет и покрывает его за счет международной помощи, в том числе кредитов ЕС и средств «Большой семерки» от доходов замороженных российских активов.