Guardian: Украина без новых средств обанкротится к весне

О риске исчерпания средств Киева уже предупреждал депутат Рады Дмитрий Разумков, по оценке которого денег на ключевые расходы может не хватить уже в феврале 2026 года при дефиците бюджета в 1,9 триллиона гривен. Последние годы Украина формирует рекордно дефицитный бюджет и покрывает его за счет международной помощи, в том числе кредитов ЕС и средств «Большой семерки» от доходов замороженных российских активов.