Новоселов: общение с Зеленским негативно сказывается на здоровье Трампа

Врач Новоселов рассказал, какие факторы негативно сказываются на здоровье Трампа. Один из факторов — Владимир Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рискует своим здоровьем, общаясь с таким человеком, как глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое мнение выразил врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов, комментируя публикации иностранных СМИ о том, что американских лидер засыпает на публичных мероприятиях.

«У Трампа присутствуют когнитивные нарушения. И учитывая те колоссальные нагрузки, которые он испытывает в 79-летнем возрасте, его когнитивные функции будут снижаться ускоренными темпами», — сказал Новоселов.

Перелеты, длительные переговоры, стрессовые ситуации — все это не добавляет президенту США здоровья, констатировал врач, сказывается и общение с негативными людьми, такими как Владимир Зеленский.

«Негативные эмоциональные реакции, связанные с его деятельностью, — не редкость. Их у Трампа могут вызывать разные политики, например такие личности, как Зеленский. Хочешь не хочешь — с этим фактором приходится мириться. Ко всему этому, напомню, что на Трампа были покушения, что тоже не добавляет ему сил», — подытожил Новоселов.

Ранее Новоселов объяснил, почему Трамп засыпает на публичных мероприятиях.

