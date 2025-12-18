Трамп назвал самую мощную армию в мире

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в обращении к нации из Белого дома заявил, что американская армия является самой могущественной в мире. По его словам, США достигли рекордных показателей по призыву в вооружённые силы.
«У нас самая мощная армия в мире», — сказал Трамп.
В то же время, как ранее отмечали в Пентагоне, Вашингтон вынужден пересматривать расходы на военную технику, в том числе из-за способности России производить до миллиона беспилотников за 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что Турция хочет вернуть России ЗРК С-400.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше