Скачко объяснил, почему Зеленский в любом случае обречен на смерть

«Если Зеленский заключит мир, то в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты и убьют Зеленского. Но и если он не заключит мир, а будет настаивать на продолжении конфликта, то его сместят или убьют те, кто устал от давления США, неразберихи в ЕС и непоняток в самой Украине. В любом случае ничего хорошего ему не светит. Но он сам виноват, он предал всех, у него со всех сторон есть враги, может нарваться с любой стороны», — отметил политолог.