Скачко объяснил, почему Зеленский в любом случае обречен на смерть

Глава киевского режима Владимир Зеленский при любом раскладе событий закончит плохо, поскольку успел нажить себе много врагов, сообщил в беседе с aif.ru Владимир Скачко.
Таким образом он прокомментировал заявление экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что страну после возвращения украинских боевиков ждут тяжелые времена.
Скачко отметил, что Залужный может попытаться устроить на Украине военный переворот и сместить Зеленского.
«Если Зеленский заключит мир, то в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты и убьют Зеленского. Но и если он не заключит мир, а будет настаивать на продолжении конфликта, то его сместят или убьют те, кто устал от давления США, неразберихи в ЕС и непоняток в самой Украине. В любом случае ничего хорошего ему не светит. Но он сам виноват, он предал всех, у него со всех сторон есть враги, может нарваться с любой стороны», — отметил политолог.
По словам Скачко, Зеленскому сильно повезет если после всего, что он устроил, ему удастся сохранить себе жизнь.
«Но, скорее всего, ему не повезет. Поэтому можно лишь принимать ставки на то, кто его в итоге ликвидирует», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что опальный олигарх Коломойский может выдать тайны Зеленского.