Экс-замначальника пожарной части перешел на работу в структуру мэрии Кургана

В административно-технической инспекции (АТИ) назначили нового заместителя директора. Им стал бывший замначальника пожарной части Павел Подгусков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники.

В Кургане назначили нового замдиректора АТИ.

«Подгусков назначен заместителем директора АТИ. При экс-главе ГУ МЧС по Курганской области Землянском он работал замначальника пожарной части в Петухово. Сейчас он пришел на замену Андрея Голявинского, который ушел по собственному желанию», — рассказали URA.RU источники. Информация также подтверждается на официальном сайте инспекции.

Сообщается, что о Подгускове отзываются как об опытном специалисте. По информации источников, он долгое время работал в сфере строительства в других регионах, при этом сам родом из Курганской области. На новой должности в АТИ он будет курировать работы со светом и распкопками.

Ранее URA.RU писало, что в административно-технической инспекции города Кургана освободилась должность заместителя директора. Андрей Голявинский, занимавший эту позицию два года, уволился по собственному желанию.