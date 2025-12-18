Трамп в обращении к нации не сказал ни слова об Украине и Венесуэле

В ходе выступления Трамп подверг резкой критике предыдущую администрацию, назвав доставшуюся ему ситуацию «бардаком», и заявил о ключевых достижениях. Он сообщил о создании «самой защищённой границы за всю историю США», впервые за 50 лет отметил отток мигрантов, рассказал о сокращении морского наркотрафика на 94% и анонсировал скорое назначение нового главы Федеральной резервной системы.
Напомним, ранее журналист Такер Карлсон заявил, что в ходе обращения к нации Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле. По его словам, члены Конгресса были проинформированы об объявлении военных действий. Палата представителей, в свою очередь, отклонила резолюцию, которая запрещала бы применять американские войска в боевых действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса.
