Трамп в обращении к нации не сказал ни слова об Украине и Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в своём обращении к нации не упомянул усилия администрации по урегулированию конфликта на Украине и не затронул тему роста напряжённости вокруг Венесуэлы. Вместо этого он сосредоточился на внутренней повестке и итогах года.

Источник: Life.ru

В ходе выступления Трамп подверг резкой критике предыдущую администрацию, назвав доставшуюся ему ситуацию «бардаком», и заявил о ключевых достижениях. Он сообщил о создании «самой защищённой границы за всю историю США», впервые за 50 лет отметил отток мигрантов, рассказал о сокращении морского наркотрафика на 94% и анонсировал скорое назначение нового главы Федеральной резервной системы.

Напомним, ранее журналист Такер Карлсон заявил, что в ходе обращения к нации Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле. По его словам, члены Конгресса были проинформированы об объявлении военных действий. Палата представителей, в свою очередь, отклонила резолюцию, которая запрещала бы применять американские войска в боевых действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

