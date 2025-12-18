Европу предупредили о серьезных последствиях: вот к чему привели слова Путина об «Орешнике»

«Орешник», как и вообще наступательные системы средней дальности, вернулись в боевой строй ВС РФ после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности именно для того, чтобы держать под прицелом любое европейское государство, государство НАТО, которое попытается либо пытается как-то навредить Российской Федерации", — сказал Михайлов в беседе с ТАСС.