Европу предупредили о серьезных последствиях: вот к чему привели слова Путина об «Орешнике»

Заявление президента РФ Владимира Путина о развертывании гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» должно заставить лидеров Европы серьезно задуматься. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Орешник», как и вообще наступательные системы средней дальности, вернулись в боевой строй ВС РФ после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности именно для того, чтобы держать под прицелом любое европейское государство, государство НАТО, которое попытается либо пытается как-то навредить Российской Федерации", — сказал Михайлов в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, «Орешник» способен поразить любую точку Европы.
В ходе заседания коллегии Минобороны России 17 декабря Владимир Путин объявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца 2025 года.