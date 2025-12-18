Ричмонд
В США одобрили поставку Тайваню систем HIMARS на 4,05 миллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Тайваню высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования на общую сумму около 4,05 миллиарда долларов.

Соответствующее уведомление размещено на сайте Агентства оборонного сотрудничества Пентагона (DSCA).

Согласно сообщению, заказчиком выступает Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Соединённых Штатах (TECRO).

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что армия США является самой мощной в мире.

