В США одобрили поставку Тайваню систем HIMARS на 4,05 миллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Тайваню высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования на общую сумму около 4,05 миллиарда долларов.
Соответствующее уведомление размещено на сайте Агентства оборонного сотрудничества Пентагона (DSCA).
Согласно сообщению, заказчиком выступает Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Соединённых Штатах (TECRO).
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что армия США является самой мощной в мире.
