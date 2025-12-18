Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем HIMARS на $4 млрд

Стоимость контракта оценивается в $4 млрд, сообщил Пентагоне.
7 декабря шеф Пентагона Пит Хегсет пообещал, что Вашингтон не станет менять подход к сохранению статус-кво вокруг Тайваня.
Глава Госдепа Марко Рубио между тем ранее заявил, что США не откажутся от поддержки Тайваня.
В ноябре в Минобороны КНР призвали США немедленно прекратить вооружение острова.
