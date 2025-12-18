Ричмонд
Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем HIMARS на $4 млрд

Государственный департамент США санкционировал возможную продажу Тайваню партии реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования.

Источник: AP 2024

Стоимость контракта оценивается в $4 млрд, сообщил Пентагоне.

7 декабря шеф Пентагона Пит Хегсет пообещал, что Вашингтон не станет менять подход к сохранению статус-кво вокруг Тайваня.

Глава Госдепа Марко Рубио между тем ранее заявил, что США не откажутся от поддержки Тайваня.

В ноябре в Минобороны КНР призвали США немедленно прекратить вооружение острова.

