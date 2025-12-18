Врач Новоселов: Трамп может быть подвержен влиянию мошенников

Президент США Дональд Трамп из-за снижения у него когнитивных функций стал больше подвержен внушению, сказал aif.ru врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов, комментируя публикации иностранных СМИ о том, что американский лидер часто засыпает на публичных мероприятиях.
«У Трампа в силу чрезмерной для его возраста нагрузки наблюдается снижение когнитивных функций, отсюда — большая внушаемость и доверчивость, признаки которых уже проявляются. Он часто меняет часто свое мнение, принимая позицию того, кто был в его кабинете последним. Такую тенденцию отмечают многие политики», — сказал Новоселов.
Врач констатировал, что, к сожалению, враги России у президента США бывают чаще, один за одним к нему ходят и, образно говоря, действуют, как мошенники, которые звонят старикам.
«Трампу сложно противостоять такой активности, и он идет на поводу. Кстати, почему телефонные мошенники ищут именно стариков — потому что пожилые граждане более доверчивы, легко занимают позицию звонящего, что в итоге приводит ни к чему хорошему. Трамп может думать, что ничего страшного не происходит, тем не менее все это очень печально», — подытожил Новоселов.
