Врач Новоселов: Трамп может быть подвержен влиянию мошенников

«Трампу сложно противостоять такой активности, и он идет на поводу. Кстати, почему телефонные мошенники ищут именно стариков — потому что пожилые граждане более доверчивы, легко занимают позицию звонящего, что в итоге приводит ни к чему хорошему. Трамп может думать, что ничего страшного не происходит, тем не менее все это очень печально», — подытожил Новоселов.