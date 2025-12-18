Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев прибыл в Императорский дворец в Токио

Глава государства прибыл в Императорский дворец. Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Император Нарухито, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию. В международном аэропорту Ханэда города Токио Президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Сегодня глава государства проведет переговоры с Императором Японии Нарухито и Премьер-министром Санаэ Такаичи.