Токаев прибыл в Императорский дворец в Токио

Вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию. В международном аэропорту Ханэда города Токио Президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Сегодня глава государства проведет переговоры с Императором Японии Нарухито и Премьер-министром Санаэ Такаичи.