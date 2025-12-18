Польша начнёт выпуск противопехотных мин впервые со времён Холодной войны

Ещё в марте заместитель министра обороны Польши Павел Бейда заявлял, что власти страны намерены установить противопехотные мины на границе с Белоруссией и Россией. По словам Бейды, Польше требуется почти миллион противопехотных мин. Он также сообщил, что страна запустит собственное производство боеприпасов при участии Польской оружейной группы.