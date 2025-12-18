Польша начнёт выпуск противопехотных мин впервые со времён Холодной войны

«Нас интересуют крупные партии продукции в кратчайшие сроки», — заявил агентству заместитель министра обороны Павел Залевский.
Он пояснил, что мины нужны для укрепления границ с Белоруссией и Россией в рамках оборонительной инициативы «Восточный щит».
Генеральный директор оборонного концерна Belma уточнил, что предприятие готовится выпускать от пяти до шести миллионов мин всех типов, включая противопехотные. Излишки продукции могут отправить союзникам — в том числе на Украину.
Ещё в марте заместитель министра обороны Польши Павел Бейда заявлял, что власти страны намерены установить противопехотные мины на границе с Белоруссией и Россией. По словам Бейды, Польше требуется почти миллион противопехотных мин. Он также сообщил, что страна запустит собственное производство боеприпасов при участии Польской оружейной группы.
