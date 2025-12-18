Удар в спину: генерал Залужный начнет войну против Зеленского

Заявление бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о рисках, ожидающих страну после возвращения украинских военнослужащих, политолог Владимир Скачко расценил как серьезный политический сигнал Владимиру Зеленскому.
Какой сигнал послал Залужный, может ли он организовать переворот и какая судьба ждет Зеленского — в материале aif.ru.
Сигнал Зеленскому.
Залужный ранее заявил, что после возвращения боевиков ВСУ на Украину страна столкнется с серьезными рисками: от роста преступности до политической дестабилизации, вплоть до гражданской войны.
Скачко, комментируя слова экс-главкома ВСУ, назвал их прямым сигналом Зеленскому.
«Это предупреждение Зеленскому со стороны Залужного, который предупредил главу киевского режима, что если тот согласится заключить мир, то его уберут. Кто это сделает — вариантов много, у Зеленского со всех сторон есть враги. Например, после заключения мира в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты, они могут убить Зеленского, если он к тому времени еще останется в живых», — отметил Скачко.
Политолог не исключил возможность и полноценной гражданской войны на Украине.
«Действительно, может быть гражданская война, когда “ястребы войны” столкнутся с вынужденными “голубями мира”. Вернувшиеся на Украину солдаты, выступающие за мир, столкнутся с теми, кто хотел продолжать конфликт. Но напомню, что Залужный такой же военный преступник как и сам Зеленский», — отметил специалист.
Залужный устроит переворот и сместит Зеленского.
Залужный, по словам Скачко, может пойти дальше одних лишь заявлений и устроить военный переворот в стране. Судьба Зеленского в этом случае, отметил эксперт, будет совсем незавидной.
«Залужный вполне может устроить подобие военного мятежа или переворота на Украине со смещением Зеленского. Убьют при этом последнего или нет — это как карта ляжет. Чем дольше продолжается неразбериха в ЕС, растет давление со стороны США и происходят непонятные ситуации во всех сферах на Украине, тем больше вероятность такого переворота», — пояснил Скачко.
Политолог подчеркнул, что позитивного исхода для главы киевского режима не будет в любом случае, поскольку за время своего правления он успел слишком много всего натворить.
Незавидная участь Зеленского.
Владимир Зеленский, отметил политолог Скачко, при любом раскладе событий закончит плохо, поскольку успел нажить себе много врагов.
Специалист, рассуждая о судьбе главы киевского режима, отметил, что он успел нажить себе врагов с самых разных сторон.
«Если Зеленский заключит мир, то в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты и убьют Зеленского. Если он не заключит мир, а продолжит настаивать на развитии конфликта, то его сместят или убьют те, кто устал от ситуации. В любом случае ничего хорошего ему не светит. Но он сам виноват, он предал всех, у него со всех сторон есть враги», — отметил политолог.
По словам Скачко, Зеленскому сильно повезет если после всего, что он устроил, ему удастся сохранить себе жизнь.
«Но, скорее всего, ему не повезет. Поэтому можно лишь принимать ставки на то, кто его в итоге ликвидирует», — добавил специалист.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести выборы на Украине. Однако эксперты сообщили, что у Зеленского мизерные шансы на победу на выборах президента.