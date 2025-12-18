Удар в спину: генерал Залужный начнет войну против Зеленского

«Если Зеленский заключит мир, то в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты и убьют Зеленского. Если он не заключит мир, а продолжит настаивать на развитии конфликта, то его сместят или убьют те, кто устал от ситуации. В любом случае ничего хорошего ему не светит. Но он сам виноват, он предал всех, у него со всех сторон есть враги», — отметил политолог.