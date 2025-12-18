Военнослужащие ВВО проходят курсы водителей в Хабаровском крае

«В ходе практической подготовки контрактники отрабатывают вождение в ограниченном пространстве, движение задним ходом, параллельную парковку и заезд на эстакаду. Военнослужащие, обучающиеся на категорию “Е”, дополнительно осваивают один из самых сложных элементов — движение задним ходом с прицепом», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.