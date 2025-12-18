Военнослужащие ВВО проходят курсы водителей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на базе окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа продолжается обучение военнослужащих-водителей, заключивших первые контракты с Министерством обороны России. Подготовка ведется по категориям «С», «D» и «Е». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Основная задача курсов — научить военнослужащих управлять крупногабаритной автомобильной техникой и правильно выполнять ее техническое обслуживание. Занятия проходят как на специализированном автодроме, так и в учебных классах центра.
«В ходе практической подготовки контрактники отрабатывают вождение в ограниченном пространстве, движение задним ходом, параллельную парковку и заезд на эстакаду. Военнослужащие, обучающиеся на категорию “Е”, дополнительно осваивают один из самых сложных элементов — движение задним ходом с прицепом», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Параллельно с практикой проводятся теоретические занятия. Военнослужащим читают курс по правилам дорожного движения и устройству автомобилей. Для обучения задействованы КамАЗы, УРАЛы и автобусы ПАЗ.