Трамп проигнорировал Украину и Венесуэлу в обращении к нации

В своём обращении к нации в четверг президент США Дональд Трамп не затронул темы урегулирования на Украине и роста напряжённости вокруг Венесуэлы, сообщает РИА Новости. Ранее Белый дом анонсировал, что речь будет посвящена итогам года и новым инициативам администрации.
При этом приближённый к Трампу журналист Такер Карлсон, ссылаясь на американского законодателя, предположил, что президент может объявить в выступлении о начале войны с Венесуэлой.
Во вторник Трамп заявил о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из неё.
Однако в итоговом обращении действия США в отношении Каракаса упомянуты не были. Также Трамп оставил без внимания усилия Вашингтона по достижению мира на Украине, хотя накануне обещал, что урегулирование конфликта «близко».
