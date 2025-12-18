Ричмонд
Геронтолог Новоселов назвал Трампа постаревшим ребенком

Врач Новоселов пояснил, почему Трамп не может быть алкоголиком. При этом специалист сказал, почему считает президента США балованным ребенком.

Источник: Аргументы и факты

Врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов прокомментировал высказывание главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair о том, что президент США Дональд Трамп обладает характером алкоголика.

«…У высокоэффективных алкоголиков, когда они выпивают, личность проявляется в полной мере. А я немного разбираюсь в выдающихся личностях», — сказала Уайлс о Трампе, добавив, что американский лидер «действует исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не мог бы сделать».

Правда, позже Уайлс пояснила, что действительно говорила процитированные фразы, но они вырваны из контекста, и назвала опубликованную статью пропагандистской.

«На алкоголика Трамп не похож. У алкоголика разрушена психика, он живет от дозы к дозе, постепенно все больше и больше разрушая свой организм, метаболизм. Мне кажется, что президент США больше похож на балованного ребенка, который постарел, но от этого не изменился. А он в детстве был балованным ребенком, это не вызывает сомнений из-за его анамнеза. Хочу Нобелевскую премию — и всё, хочу себе Венесуэлу, потому что у меня украли богатство, при этом то, что Америка — самый большой провокатор и потребитель наркотиков, Трамп не видит», — сказал Новоселов.

Ранее Новоселов объяснил, почему Трамп засыпает на публичных мероприятиях.

