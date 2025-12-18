Выяснилось, почему «Орешник» не дает Западу спокойно спать

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что новая ракета стала предметом пристального и тревожного внимания со стороны Европы и США. По его словам, у западных государств отсутствуют эффективные системы противовоздушной обороны, способные противостоять подобному оружию, что ставит их в уязвимое положение.