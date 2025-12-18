Выяснилось, почему «Орешник» не дает Западу спокойно спать

Появление на вооружении России ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Орешник» вызвало серьёзное беспокойство в западных странах, которые не располагают средствами для его перехвата.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что новая ракета стала предметом пристального и тревожного внимания со стороны Европы и США. По его словам, у западных государств отсутствуют эффективные системы противовоздушной обороны, способные противостоять подобному оружию, что ставит их в уязвимое положение.
Военный отметил, что в сфере современных вооружений Европа заметно отстаёт от России, несмотря на продолжающиеся демонстративные заявления и попытки давления. При этом, как подчеркнул Липовой, Москва готова дать жёсткий ответ на любые провокационные действия.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. Этот срок уже обозначен как ориентир для окончательного ввода системы в строй.
