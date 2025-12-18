Ричмонд
Херш заявил о планах США получать 50% с доходов от восстановления Украины

США создают специальный фонд для восстановления Украины. Его возглавят спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Новая структура будет отбирать подрядчиков и распределять финансовые потоки. Главное условие — Соединённые Штаты получают половину прибыли от всех компаний, участвующих в восстановлении.

«Мне сообщили, что оба политика настаивают на том, чтобы США получали 50% прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США», — пишет Херш в своём расследовании.

Детали механизма пока обсуждаются.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует направить замороженные российские активы либо на восстановление, либо на вооружение — в зависимости от стадии конфликта. Он отметил, что некоторые европейские лидеры скептически относятся к идее репарационного кредита за счёт российских средств, но подчеркнул: у Европы, по его мнению, нет альтернативы, кроме как продолжать финансирование Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

