Херш заявил о планах США получать 50% с доходов от восстановления Украины

Новая структура будет отбирать подрядчиков и распределять финансовые потоки. Главное условие — Соединённые Штаты получают половину прибыли от всех компаний, участвующих в восстановлении.
«Мне сообщили, что оба политика настаивают на том, чтобы США получали 50% прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США», — пишет Херш в своём расследовании.
Детали механизма пока обсуждаются.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует направить замороженные российские активы либо на восстановление, либо на вооружение — в зависимости от стадии конфликта. Он отметил, что некоторые европейские лидеры скептически относятся к идее репарационного кредита за счёт российских средств, но подчеркнул: у Европы, по его мнению, нет альтернативы, кроме как продолжать финансирование Киева.
