Свердловские власти ломают планы депутата-олигарха, нацелившегося на Госдуму

Владимир Смирнов хочет пойти в федеральный парламент по Березовскому округу.
Депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов — владелец крупнейших ТЦ в Екатеринбурге, в июне получивший от внутриполитического блока предварительное одобрение на поход в федеральный парламент, столкнулся с трудностями. По данным URA.RU, губернатор Денис Паслер и новый политический вице-губернатор Василий Козлов подвесили вопрос.
«Окончательного согласования он пока так и не получил», — поделился один из собеседников. Как ранее сообщало URA.RU, пойти в Госдуму Смирнов хотел бы от Березовского одномандатного округа — эта территория ему знакома. Орджоникидзевский округ, который Смирнов представляет в заксо и где у него высокий уровень поддержки, как раз является частью Березовского.
Сейчас депутат от территории в ГД — известный биатлонист Сергей Чепиков. Еще в начале года он готов был уйти из политики, но поменял планы и теперь хочет сохраниться в федеральном парламенте.
«Паслер не хочет отдавать округ олигарху, ему хочется видеть в Госдуме понятного и знакомого человека. Но “нет” Смирнову тоже не сказали. Шансы у него есть, учитывая, что Козлов к нему относится хорошо — они давно знакомы», — поделился еще один источник URA.RU.
Владимиру Смирнову 44 года. Он родился и вырос в Орджоникидзевском районе, ему принадлежит несколько торговых центров, в частности, крупнейший на Уралмаше — «Омега». Он был депутатом екатеринбургской гордумы, депутатом заксобрания стал в 2019 году. Также Смирнов является почетным консулом Шри-Ланки в Екатеринбурге.