Свердловские власти ломают планы депутата-олигарха, нацелившегося на Госдуму

«Окончательного согласования он пока так и не получил», — поделился один из собеседников. Как ранее сообщало URA.RU, пойти в Госдуму Смирнов хотел бы от Березовского одномандатного округа — эта территория ему знакома. Орджоникидзевский округ, который Смирнов представляет в заксо и где у него высокий уровень поддержки, как раз является частью Березовского.