Касым-Жомарт Токаев провел встречу с императором Японии

Первый официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с императором Нарухито, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Акорды за 18 декабря 2025 года, глава Казахстана выразил признательность за оказанное гостеприимство.

Так, Токаев подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.

В свою очередь император Нарухито выразил уверенность, что визит президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев и император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике».Пресс-служба Акорды.

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Также известно, что будут подписаны соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов.