Лукашенко сказал, на чем США потеряли как минимум 20 лет и не достигли успеха

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, на чем США потеряли как минимум 20 лет и не достигли успеха. Подробности приводит БелТА.
Александра Лукашенко во время интервью спросили про Китай, а также про его главу Си Цзиньпина. Он признался, что впервые в КНР побывал более 30 лет назад.
— Я приехал и сказал в парламенте: нам надо выстраивать отношения с китайским государством. Там большое будущее. Ну, американцы тогда, знаете, не очень с нами дружили и дружить не хотели. Европейцы тоже пытались меня запутать разного рода демократией там и так далее, — заметил глава государства.
Лукашенко заметил, что прежде всего видел экономику и понимал: Китай будет развиваться. По словам главы государства, спустя несколько десятилетий видно, что Китай выбивается в лидеры, и подобное даже вызывает настороженность со стороны США, которые пытаются сдержать развитие названной страны.
— Вы потеряли как минимум 20 лет для того, чтобы сдержать Китай. Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, особенно с той философией, которая у китайцев в голове, — заявил глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, при каком условии Трамп точно войдет в историю.
Тем временем Лукашенко сказал, что Ким Чен Ын знает свое место в мире и не является фантомом.
Кроме того, Лукашенко высказался о личных качествах и вменяемости Зеленского. А еще глава государства сказал, почему Путин в политике волкодав и великий человек.
Вместе с тем Лукашенко сказал, что самое опасное в продолжении украинского конфликта: «Может тяжело закончиться для Европы и для мира».