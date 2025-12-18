Заснул на совещании: врач посчитал, что общение с Зеленским вредит Трампу

Здоровье президента США Дональда Трампа часто становится темой обсуждений в американских СМИ. И надо отметить, поводы для этого дает сам американский лидер, в частности, частенько засыпая на публичных мероприятиях. Врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов объяснил aif.ru, что происходит с главой Белого дома.
Засыпает из-за старости и чрезмерных нагрузок.
«Сонливость — состояние, характерное для людей старческого возраста. То, что Трамп является стариком — факт. Согласно всемирной классификации, стариками считаются люди, достигшие 75 лет, президенту США — 79. Поэтому, первое, Трамп засыпает на мероприятиях в силу своего возраста», — сказал Новоселов.
Во-вторых, обозначил врач, Трамп испытывает огромные нагрузки, которые не соответствуют его годам, что тоже является причиной засыпания в ходе мероприятий.
«Нагрузки у президента США чрезмерные, всем это понятно. Перелеты, длительные переговоры, стрессовые ситуации… Вести активность для профилактики старения мозга, замедления этого процесса полезно, но слишком большая нагрузка, наоборот, ведет к негативным последствиям. Простой пример: человек позанимался в спортзале 1,5 часа — это полезно для организма, если 10 часов — то уже нет», — отметил Новоселов.
Наблюдаются когнитивные нарушения.
Геронтолог констатировал, что у Трампа наблюдаются когнитивные нарушения.
«У Трампа нет деменции, это сто процентов. Но то, что у него присутствуют когнитивные нарушения — точно», — сказал Новоселов.
Врач добавил, что глубину нарушений определить сложно, однако при этом отметил, что, учитывая те колоссальные нагрузки, которые испытывает президент США в свои 79 лет, его когнитивные функции будут снижаться ускоренными темпами.
«К чему всё это приведет не могу сказать, поскольку все мы индивидуальны и будущее никто не знает. Но процесс старения мозга, когнитивное снижение у Трампа из-за ритма жизни будет идти ускоренно… У людей интеллектуальной деятельности — писателям, художникам, политикам — в возрасте президента США нагрузка должна составлять 25% от той, которая была в молодости», — заметил Новоселов.
Вредное общение с Зеленским.
Рискует Трамп здоровьем, в том числе общаясь с таким людьми, как глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Негативные эмоциональные реакции могут вызывать разные политики, например такие личности, как Зеленский. Хочешь не хочешь — с этим фактором приходится мириться. Ко всему этому, напомню, что на Трампа были покушения, что тоже не добавляет ему сил», — поделился Новоселов.
Подвержен влиянию мошенников.
Врач при этом отметил, что из-за снижения когнитивных функций президент США стал больше подвержен внушению.
«Трамп стал внушаем и слишком доверчив. Признаки этого уже проявляются: он часто меняет мнение, принимая позицию того, кто был в его кабинете последним. Такую тенденцию отмечают многие политики», — сказал Новоселов.
Врач констатировал, что, к сожалению, враги России у президента США бывают чаще, один за одним к нему ходят и, образно говоря, действуют, как мошенники, которые звонят старикам.
«Трампу сложно противостоять такой активности, и он идет на поводу. Кстати, почему телефонные мошенники ищут именно стариков — потому что пожилые граждане более доверчивы, легко занимают позицию звонящего, что в итоге приводит ни к чему хорошему. Трамп может думать, что ничего страшного не происходит, тем не менее все это очень печально», — сказал Новоселов.
Трамп не алкоголик, а балованный ребенок.
Собеседник издания также прокомментировал высказывание главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair о том, что Трамп обладает характером алкоголика.
«…У высокоэффективных алкоголиков, когда они выпивают, личность проявляется в полной мере. А я немного разбираюсь в выдающихся личностях», — сказала Уайлс о Трампе, добавив, что американский лидер «действует исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не мог бы сделать».
Правда, позже Уайлс пояснила, что действительно говорила процитированные фразы, но они вырваны из контекста, и назвала опубликованную статью пропагандистской.
«На алкоголика Трамп не похож. У алкоголика разрушена психика, он живет от дозы к дозе, постепенно все больше и больше разрушая свой организм, метаболизм. Мне кажется, что президент США больше похож на балованного ребенка, который постарел, но от этого не изменился, — сказал Новоселов. — А он в детстве был балованным ребенком, это не вызывает сомнений из-за его анамнеза. Хочу Нобелевскую премию — и всё, хочу себе Венесуэлу, потому что у меня украли богатство, при этом то, что Америка — самый большой провокатор и потребитель наркотиков».