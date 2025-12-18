Заснул на совещании: врач посчитал, что общение с Зеленским вредит Трампу

«На алкоголика Трамп не похож. У алкоголика разрушена психика, он живет от дозы к дозе, постепенно все больше и больше разрушая свой организм, метаболизм. Мне кажется, что президент США больше похож на балованного ребенка, который постарел, но от этого не изменился, — сказал Новоселов. — А он в детстве был балованным ребенком, это не вызывает сомнений из-за его анамнеза. Хочу Нобелевскую премию — и всё, хочу себе Венесуэлу, потому что у меня украли богатство, при этом то, что Америка — самый большой провокатор и потребитель наркотиков».