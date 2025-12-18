Раскрыто, как боец СВО без рук и ног три месяца доказывал, что он существует

40-летний Илдирим приехал в Россию из Азербайджана в 2020 году вместе с женой и двумя детьми. Семья обосновалась в Казани, мужчина работал и воспитывал детей. После начала спецоперации он намеревался отправиться на фронт, однако опасался последствий на родине, где остались его родственники. В 2024 году Илдирим подписал контракт с Министерством обороны и был направлен на донецкое направление, передает ИА Регнум.