Раскрыто, как боец СВО без рук и ног три месяца доказывал, что он существует

В Санкт-Петербурге завершилась история с оформлением документов для бойца, потерявшего конечности при освобождении населённого пункта в ДНР. Российский паспорт военнослужащий получил лишь спустя несколько месяцев после ранения.
40-летний Илдирим приехал в Россию из Азербайджана в 2020 году вместе с женой и двумя детьми. Семья обосновалась в Казани, мужчина работал и воспитывал детей. После начала спецоперации он намеревался отправиться на фронт, однако опасался последствий на родине, где остались его родственники. В 2024 году Илдирим подписал контракт с Министерством обороны и был направлен на донецкое направление, передает ИА Регнум.
Позывной «Молния» появился не из-за характера. Сослуживцам было сложно произносить имя бойца в боевой обстановке, а само слово «илдирим» в переводе означает именно молнию.
16 ноября 2024 года при штурме Новодмитровки в ДНР военнослужащий получил крайне тяжёлое ранение. Он лишился обеих рук и обеих ног. Эвакуация завершилась в госпитале Святого Луки в Санкт-Петербурге, куда его доставили без документов.
При попытке восстановить паспорт возникли формальные препятствия. Для оформления требовалась биометрия, включая отпечатки пальцев. У бойца сохранился лишь один палец, однако этого оказалось недостаточно. Были сделаны снимки сетчатки глаза и направлен запрос в военкомат Казани, после чего процесс фактически остановился.
В течение трёх месяцев тяжелораненый военнослужащий не мог подтвердить личность. Контракт с Министерством обороны, документы о ранении, подписанные командиром штурмовой роты, а также видеоматериалы с фронта не стали основанием для ускорения процедуры. Без паспорта он не имел возможности оформить выплаты, приступить к протезированию и включиться в программу реабилитации ветеранов.
Ситуация сдвинулась после публикации материалов в СМИ. 13 марта 2025 года информация о случившемся была обнародована, а уже на следующий день представители миграционной службы сообщили о готовности документов.
Вечером 14 марта Илдирим получил российский паспорт, завершив затянувшийся эпизод, в котором боец, потерявший конечности на фронте, оказался фактически лишён правового статуса.
