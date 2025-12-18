Ричмонд
Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Японию — что в повестке

Глава Узбекистана встретится с Императором Японии, Премьер-министром, руководством Парламента, членами правительства, руководителями крупных японских компаний, а также примет участие в первом саммите глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония».

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи 18—20 декабря посетит эту страну с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В городе Токио узбекский лидер примет участие в переговорах с Императором Японии Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, руководством Парламента, членами правительства, представителями политических партий, а также ректорами ведущих японских университетов.

В повестке предстоящих встреч — вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-японских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

В рамках деловой программы запланированы встречи и мероприятия с участием глав крупных японских компаний и финансовых институтов.

«Будут предметно рассмотрены вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционных проектов. Ожидается принятие солидного пакета двусторонних документов», — уточнила пресс-служба главы республики.

Президент также примет участие в первом саммите глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония». На мероприятии участники обсудят перспективы сотрудничества в таких приоритетных областях, как «зеленая» экономика и устойчивое развитие, укрепление взаимосвязанности и регионального партнерства, а также развитие человеческих ресурсов.

По итогам саммита планируется принятие Токийской декларации.