Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Японию — что в повестке

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи
В городе Токио узбекский лидер примет участие в переговорах с Императором Японии Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, руководством Парламента, членами правительства, представителями политических партий, а также ректорами ведущих японских университетов.
В повестке предстоящих встреч — вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-японских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
В рамках деловой программы запланированы встречи и мероприятия с участием глав крупных японских компаний и финансовых институтов.
«Будут предметно рассмотрены вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционных проектов. Ожидается принятие солидного пакета двусторонних документов», — уточнила пресс-служба главы республики.
Президент также примет участие в первом саммите глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония». На мероприятии участники обсудят перспективы сотрудничества в таких приоритетных областях, как «зеленая» экономика и устойчивое развитие, укрепление взаимосвязанности и регионального партнерства, а также развитие человеческих ресурсов.
По итогам саммита планируется принятие Токийской декларации.