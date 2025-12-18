Царев: войска РФ практически освободили Вильчу под Волчанском

В Харьковской области российские подразделения завершают зачистку поселка Вильча под Волчанском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ практически освободили Вильчу, противник сохраняет позиции на южных окраинах», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными боев в районе села Прилипка к западу от освобожденного ранее Лимана.
Согласно сведениям Царева, российским бойцам удалось закрепиться на западной окраине села Волчанские Хутора. Экс-депутат сообщил о продвижении подразделений РФ на территории населенного пункта.
По данным связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер», в течение суток российские военные зачистили более двух десятков домов в Вильче, а также закрепились в пяти домах на территории Прилипки.
«В Волчанских Хуторах Северяне продвинулись и закрепились на двух участках. Общее продвижение составило до 150 м», — говорится в публикации.
Напомним, на прошлой неделе стало известно об освобождении российскими военными села Лиман под Волчанском. Военкор Александр Коц назвал Вильчу, а также села Графское и Симоновка ближайшими целями войск РФ в районе Волчанска после занятия Лимана.