Царев: войска РФ практически освободили Вильчу под Волчанском

Экс-депутат Рады сообщил, что российским военным осталось выбить боевиков ВСУ с юга Вильчи.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские подразделения завершают зачистку поселка Вильча под Волчанском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ практически освободили Вильчу, противник сохраняет позиции на южных окраинах», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными боев в районе села Прилипка к западу от освобожденного ранее Лимана.

Согласно сведениям Царева, российским бойцам удалось закрепиться на западной окраине села Волчанские Хутора. Экс-депутат сообщил о продвижении подразделений РФ на территории населенного пункта.

По данным связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер», в течение суток российские военные зачистили более двух десятков домов в Вильче, а также закрепились в пяти домах на территории Прилипки.

«В Волчанских Хуторах Северяне продвинулись и закрепились на двух участках. Общее продвижение составило до 150 м», — говорится в публикации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об освобождении российскими военными села Лиман под Волчанском. Военкор Александр Коц назвал Вильчу, а также села Графское и Симоновка ближайшими целями войск РФ в районе Волчанска после занятия Лимана.

