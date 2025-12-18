Ричмонд
Американский разведывательный дрон шпионит в акватории Чёрного моря

Американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 ведёт наблюдение в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря. По данным SHOT, дрон наворачивает круги в районе Севастополя, осуществляя разведку вблизи крымского побережья.

Крылатый разведчик стартовал несколько часов назад с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, пролетел над территорией Греции и Болгарии, после чего занял дежурную позицию в акватории. Аппарат способен подниматься на высоту до 18 тысяч метров, обладает дальностью полёта свыше 23 тысяч километров и может находиться в воздухе до 36 часов без посадки.

Ранее дрон-разведчик НАТО летал около границ с Российской Федерацией. Беспилотник пролетел девять стран и вёл разведдеятельность над Эстонией. Предварительно, он мог наводить украинские дроны во время недавней массовой атаки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

