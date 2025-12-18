Американский разведывательный дрон шпионит в акватории Чёрного моря

Крылатый разведчик стартовал несколько часов назад с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, пролетел над территорией Греции и Болгарии, после чего занял дежурную позицию в акватории. Аппарат способен подниматься на высоту до 18 тысяч метров, обладает дальностью полёта свыше 23 тысяч километров и может находиться в воздухе до 36 часов без посадки.