Американский разведывательный дрон шпионит в акватории Чёрного моря

Крылатый разведчик стартовал несколько часов назад с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, пролетел над территорией Греции и Болгарии, после чего занял дежурную позицию в акватории. Аппарат способен подниматься на высоту до 18 тысяч метров, обладает дальностью полёта свыше 23 тысяч километров и может находиться в воздухе до 36 часов без посадки.
Ранее дрон-разведчик НАТО летал около границ с Российской Федерацией. Беспилотник пролетел девять стран и вёл разведдеятельность над Эстонией. Предварительно, он мог наводить украинские дроны во время недавней массовой атаки.
