Раскрыто, чем запомнился Алексей Косыгин: 40 лет у власти и «золотая пятилетка»

В Великую Отечественную войну Косыгин работал в связке с Государственным комитетом обороны и выполнял задачи, где ошибка стоила тысяч жизней и срыва фронтовых планов. 1 июля 1941 года он получил назначение по линии снабжения Красной армии, готовил решения об эвакуации из прифронтовых районов зерна, скота и материальных запасов. 11 июля 1941-го возглавил группу инспекторов, контролировавших эвакуацию предприятий, параллельно курировал мобилизацию боеприпасов и вооружения по ряду наркоматов. 19 августа 1941 года ему поручили эвакуацию населения и заводов из Ленинграда, где подготовка к этому, по сути, была провалена. 29 августа 1941-го он подписал постановление об эвакуации города, но промедление и прорывы вермахта резко сократили возможности вывоза.