СМИ: в Белом доме повесили таблички с насмешливыми описаниями экс-глав США

По информации телеканала, таблички были повешены под портретами экс-лидеров на «президентской аллее славы» в западном крыле Белого Дома. Как сообщила телеканалу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам написал текст ко многим табличкам.
«Надпись под авторучкой, которая заменяет портрет (экс-президента — ред.) Джо Байдена, называет его “сонным Джо Байденом” и именует “худшим президентом в американской истории”. На табличке содержится ряд насмешливых высказываний о бывшем президенте, в которых упоминаются “тяжелый умственный спад” Байдена, “преступная семья Байдена” и его “радикальные левые кураторы”, — отмечается в материале телеканала.
NBC также представил фрагменты текстов табличек к портретам других экс-лидеров Штатов. В частности, табличка под портретом бывшего президента Барака Обамы называет его «одной из самых противоречивых фигур в американской истории».
«На памятной табличке (экс- ред.) президента Билла Клинтона отмечается тот факт, что Трамп победил жену Клинтона, Хиллари Клинтон, на президентских выборах 2016 года», — добавил телеканал.
По информации NBC, на «президентской аллее славы» также присутствуют две таблички, описывающие достижения Трампа во время его первого президентского срока с 2017 по 2021 годы и начала второго срока в 2025 году.