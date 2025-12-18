«Тосочка» сожгла опорник ВСУ в районе Гуляйполя

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения тяжелыми огнеметными системами позиций ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе.
По информации военных Telegram-каналов, удар нанесен по одному из опорных пунктов украинских боевиков, выявленному на территории города. Для поражения позиций противника была применена ТОС-2 «Тосочка».
Сообщается, что удар тяжелой огнеметной системы уничтожил опорник противника. Информации о потерях ВСУ в результате удара «Тосочки» нет.
По информации Минобороны РФ, в настоящее время российские подразделения зачищают от боевиков ВСУ участки местности в районе Гуляйполя.
«Основной задачей становится уничтожение противника, скрывающегося в блиндажах, подвалах и других труднодоступных укрытиях», — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru рассказал о взаимодействии всех родов войск в ходе боев в Гуляйполе. По словам собеседника интернет-издания, российские штурмовики продвигаются на территории города при поддержке авиации и операторов БПЛА.