Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тосочка» сожгла опорник ВСУ в районе Гуляйполя

Уничтожение опорного пункта украинских боевиков сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения тяжелыми огнеметными системами позиций ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе.

По информации военных Telegram-каналов, удар нанесен по одному из опорных пунктов украинских боевиков, выявленному на территории города. Для поражения позиций противника была применена ТОС-2 «Тосочка».

Сообщается, что удар тяжелой огнеметной системы уничтожил опорник противника. Информации о потерях ВСУ в результате удара «Тосочки» нет.

По информации Минобороны РФ, в настоящее время российские подразделения зачищают от боевиков ВСУ участки местности в районе Гуляйполя.

«Основной задачей становится уничтожение противника, скрывающегося в блиндажах, подвалах и других труднодоступных укрытиях», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru рассказал о взаимодействии всех родов войск в ходе боев в Гуляйполе. По словам собеседника интернет-издания, российские штурмовики продвигаются на территории города при поддержке авиации и операторов БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше