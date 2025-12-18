Трамп сообщил, что его любимым словом является «пошлины»

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп В своем обращении к нации В своем обращении к нации назвал пошлины своим наиболее предпочтительным термином.
«Пошлины — это то, что мне больше всего нравится», — заявил глава США, выступая в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что значительная часть достижений правительства республиканцев обусловлена именно использованием пошлин.
Кроме того, лидер США считает, что его администрация очень эффективно работает на благо Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу и инициативы США по Украине.
