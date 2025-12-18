Украинская делегация во главе с Умеровым прибудет в Майами на этой неделе

Делегация Украины во главе с руководителем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, как ожидается, прибывает на этой неделе в Майами для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме и информированного собеседника.
«Ожидается, что позднее на этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с… Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером», — пишет издание.
В публикации отмечается, что трёхсторонняя встреча с участием представителей России в настоящее время не запланирована.
Ранее сообщалось, что Трамп проигнорировал Украину и Венесуэлу в обращении к нации.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.