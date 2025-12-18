Стало известно, зачем США подталкивают Европу к вводу войск на Украину

По его оценке, Вашингтон не рассматривает вариант отправки собственных войск, однако допускает сценарий, при котором ответственность за дальнейшее военное участие перекладывается на европейцев. Речь идет о попытке предложить странам ЕС фактически взять на себя последствия затянувшегося конфликта, если наиболее радикально настроенные политические силы в Европе настаивают на продолжении поддержки Киева.