Стало известно, зачем США подталкивают Европу к вводу войск на Украину

В ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта США могут предлагать странам Евросоюза разместить свои военные контингенты на Украине, преследуя цель ослабить сам ЕС.

В ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта США могут предлагать странам Евросоюза разместить свои военные контингенты на Украине, преследуя цель ослабить сам ЕС. Такое предположение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его оценке, Вашингтон не рассматривает вариант отправки собственных войск, однако допускает сценарий, при котором ответственность за дальнейшее военное участие перекладывается на европейцев. Речь идет о попытке предложить странам ЕС фактически взять на себя последствия затянувшегося конфликта, если наиболее радикально настроенные политические силы в Европе настаивают на продолжении поддержки Киева.

Эксперт считает, что обсуждения возможной отправки европейских войск могут носить характер политического блефа. Вместе с тем не исключается, что подобные сигналы используются США как инструмент давления на Брюссель с целью ослабить его переговорные позиции. В таком сценарии европейским элитам предлагают продемонстрировать готовность к реальным действиям, а не ограничиваться заявлениями.

В случае если страны ЕС окажутся не способны сформировать и направить военные подразделения, их влияние в переговорном процессе, по мнению эксперта, неизбежно снизится.

Ранее американская пресса сообщала, что представители США и Евросоюза на переговорах с украинскими властями в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности для Киева. Они предусматривают усиление украинских вооруженных сил и возможное размещение европейских войск на территории страны в качестве сил сдерживания.

В одном из документов зафиксированы общие принципы безопасности, сопоставимые с механизмами коллективной защиты, действующими в рамках НАТО. Во втором говорится о расширении взаимодействия между военными США, стран Европы и Украины, что, как предполагается, должно снизить риск возобновления боевых действий в ближайшие годы.

