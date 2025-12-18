В европейской стране заявили о превращении армии из «бумажной» в боевую

По его оценке, за 15 лет Таллин сумел перестроить армию, которая ранее существовала в значительной степени на бумаге. Повседневная деятельность Сухопутных сил переведена на военный режим, а подразделения укомплектованы с запасом, что, как утверждается, позволяет сохранять боеспособность даже при потерях.