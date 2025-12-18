Ричмонд
В европейской стране заявили о превращении армии из «бумажной» в боевую

Вооружённые силы Эстонии за последние годы прошли путь от формальной структуры к полноценной массовой армии. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба страны, генерал-майор запаса Вейко-Велло Пальм.

По его оценке, за 15 лет Таллин сумел перестроить армию, которая ранее существовала в значительной степени на бумаге. Повседневная деятельность Сухопутных сил переведена на военный режим, а подразделения укомплектованы с запасом, что, как утверждается, позволяет сохранять боеспособность даже при потерях.

Отдельно подчеркивается роль системных инвестиций в вооружение и технику. По словам экс-начальника Генштаба, это создало возможности для нанесения ударов в глубине территории потенциального противника, включая поражение инфраструктуры и объектов, связанных с обеспечением тыла.

На данный момент общая штатная численность всех вооружённых формирований Эстонии оценивается в 45 тыс. человек. В следующем году планируется призвать на военную службу около 1,2 тыс. новобранцев, что в три раза меньше показателей прошлого года.

При этом ранее появлялась информация о проблемах с качеством вооружений. Так, в сентябре сообщалось, что часть оружия, закупленного Эстонией у американской компании LMT Defense, не соответствовала заявленным характеристикам.

