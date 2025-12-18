Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, в каком случае мир скоро будет совершенно иным. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства сообщил, что узнал из СМИ про готовность Трампа создать некий блок из пяти государств: Китай, Япония, Россия, Индия, США.

— Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным — и в короткий промежуток времени, — допустил Александр Лукашенко.

По его словам, европейцы не понимают, чего хочет Трамп, и он обратился в Азию, так как именно там главный центр будущего развития. Глава Беларуси заметил, что на сегодняшний день Азия развивается бурными темпами и прежде всего благодаря Китаю.

Ранее Александр Лукашенко сказал, при каком условии Трамп точно войдет в историю.

Тем временем Лукашенко сказал, что Ким Чен Ын знает свое место в мире и не является фантомом.

Кроме того, Лукашенко высказался о личных качествах и вменяемости Зеленского. А еще глава государства сказал, почему Путин в политике волкодав и великий человек.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше