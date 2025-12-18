Лукашенко сказал, в каком случае мир скоро будет совершенно иным

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, в каком случае мир скоро будет совершенно иным. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства сообщил, что узнал из СМИ про готовность Трампа создать некий блок из пяти государств: Китай, Япония, Россия, Индия, США.
— Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным — и в короткий промежуток времени, — допустил Александр Лукашенко.
По его словам, европейцы не понимают, чего хочет Трамп, и он обратился в Азию, так как именно там главный центр будущего развития. Глава Беларуси заметил, что на сегодняшний день Азия развивается бурными темпами и прежде всего благодаря Китаю.
