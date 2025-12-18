Стало известно, когда Трамп подпишет военный бюджет с $400 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу по московскому времени подпишет оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине 400 млн долларов. Это следует из официального расписания, опубликованного Белым домом.
Церемония подписания запланирована в Овальном кабинете и должна начаться около 02:00 мск. Документ станет частью оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, общий объем которого превышает 900 млрд долларов. До и после этого мероприятия в графике американского лидера значатся закрытые приемы, приуроченные к предстоящему Рождеству.
Согласно расписанию, ранее в тот же день президент также намерен подписать исполнительный указ. Его содержание не раскрывается, мероприятие обозначено как закрытое.
Накануне Сенат США большинством голосов одобрил законопроект об оборонных расходах на 2026 год. В документ включено финансирование Украины в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative, предусматривающей закупку новых вооружений. На эти цели заложено 400 млн долларов в 2026 году, аналогичная сумма запланирована и на 2027 год.
В Москве неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Украине осложняют перспективы урегулирования конфликта и фактически втягивают страны НАТО в противостояние. В российском МИД подчеркивали, что любые грузы с вооружениями для Киева рассматриваются как законные цели. В Кремле также указывали, что дальнейшая милитаризация Украины не способствует переговорам и ведет к эскалации.
