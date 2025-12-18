Стало известно, когда Трамп подпишет военный бюджет с $400 млн для Украины

В Москве неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Украине осложняют перспективы урегулирования конфликта и фактически втягивают страны НАТО в противостояние. В российском МИД подчеркивали, что любые грузы с вооружениями для Киева рассматриваются как законные цели. В Кремле также указывали, что дальнейшая милитаризация Украины не способствует переговорам и ведет к эскалации.