Мелони призвала поискать российские активы не только у Бельгии

Она уточнила, что обсуждаемые гарантии могут быть выстроены по образцу статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Одновременно Мелони обозначила четыре основы для достижения мира: тесное сотрудничество ЕС и США, усиление переговорной позиции Украины, защита интересов Европы и сохранение давления на Россию. Она также назвала требование России о передаче всего Донбасса «самым сложным препятствием» на переговорах.