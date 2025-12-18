Мелони призвала поискать российские активы не только у Бельгии

По словам Мелони, речь идёт о наличии сильной украинской армии, возможности развёртывания многонациональных сил в рамках «коалиции желающих» с добровольным участием стран, а также о международных гарантиях со стороны союзников, включая США. При этом премьер подчеркнула, что Италия не планирует отправлять своих солдат на Украину.
Она уточнила, что обсуждаемые гарантии могут быть выстроены по образцу статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Одновременно Мелони обозначила четыре основы для достижения мира: тесное сотрудничество ЕС и США, усиление переговорной позиции Украины, защита интересов Европы и сохранение давления на Россию. Она также назвала требование России о передаче всего Донбасса «самым сложным препятствием» на переговорах.
Отдельно премьер коснулась темы замороженных российских активов. Она заявила, что решения «такого юридического и финансового масштаба» должны приниматься на уровне лидеров ЕС и сопровождаться оценкой репутационных и финансовых рисков. Премьер Италии допустила, что союзу придётся решать вопрос замороженных активов РФ в других странах блока, если будет принято решение в пользу использования тех, что удерживаются в бельгийской расчётно-клиринговой системе Euroclear.
«Мы полагаем, что, если будет принято решение, было бы недальновидно сосредотачивать внимание на одной структуре, которая удерживает замороженные российские суверенные активы, в частности Euroclear, когда в финансовых системах других стран-партнёров также есть замороженные активы», — сказала Мелони, чьи слова приводит газета Politico.
Она настаивает при этом на создании прочной правовой базы для таких действий, указывая на серьёзные риски и возможные ответные меры со стороны России.
Ранее лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по конфискации российских активов и финансированию Украины. Вечером 17 декабря они раскололись на два лагеря, и компромисс оказался под угрозой.
