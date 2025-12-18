Ричмонд
Мэр Ноябрьска рассказал депутатам об успехах дочки

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов выступил перед депутатами окружного заксобрания с докладом о социально-экономическом развитии города. Рассказывая депутатам об успехах своей команды, мэр не упустил возможности поделиться с депутатами творческими успехами дочери.

«В 2021 была введена в эксплуатацию художественная школа, которая пользуется большим спросом. Моя дочка с успехом окончила ее в этом году», — рассказал парламентариям Алексей Романов.

Всего у мэра четверо детей. Ранее URA.RU рассказывало, что известно о семьях глав ямальских городов.