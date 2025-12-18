В Белом доме повесили насмешливые таблички под портретами экс-президентов США

В Белом доме на так называемой «президентской аллее славы» в западном крыле были размещены памятные таблички с саркастическими описаниями бывших президентов США. Как сообщает телеканал NBC, тексты для многих из них составил лично действующий президент Дональд Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп принимал непосредственное участие в создании надписей. Под авторучкой, заменяющей портрет Джо Байдена, размещена табличка, называющая его «сонным Джо Байденом» и «худшим президентом в американской истории», с упоминанием «тяжёлого умственного спада», «преступной семьи Байдена» и его «радикальных левых кураторов».
Под портретом Барака Обамы табличка характеризует его как «одну из самых противоречивых фигур в американской истории». Описание под портретом Билла Клинтона акцентирует внимание на том, что Трамп победил его жену Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.
Также на аллее присутствуют две таблички, посвящённые достижениям самого Дональда Трампа: одна охватывает его первый президентский срок (2017−2021), другая — начало второго срока с 2025 года.
Ранее сообщалось, что Трамп проигнорировал Украину и Венесуэлу в обращении к нации.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.