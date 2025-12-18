На Западе заявили об угрозе Лондону из-за «Орешника» в Белоруссии

Ранее, 17 декабря 2025 года, президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в России до конца 2025 года. Глава государства также сообщил, что вопрос о размещении комплекса в Белоруссии находится в стадии проработки, в том числе обсуждается конкретная локация. Все детали, по его словам, стороны намерены согласовать до конца года.