На Западе заявили об угрозе Лондону из-за «Орешника» в Белоруссии

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии, по оценкам британских СМИ, создает прямую угрозу для Великобритании. В частности, Лондон может быть уничтожен менее чем за 10 минут.
Об этом пишет издание Daily Express, назвав «Орешник» «ужасающим новым оружием Путина». Журналисты утверждают, что Москва намерена усилить давление на Запад, расширяя географию размещения ракетных систем.
В публикации отмечается, что Россия и Белоруссия заявили о готовности разместить баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в ближайшие дни. По версии авторов, это якобы формирует новый уровень риска и рассматривается как дополнительный фактор эскалации глобального противостояния.
Отдельно подчеркивается, что при размещении комплекса на белорусской территории время подлета ракеты до британской столицы может составить около восьми минут, что, по мнению издания, делает угрозу принципиально новой.
Ранее, 17 декабря 2025 года, президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в России до конца 2025 года. Глава государства также сообщил, что вопрос о размещении комплекса в Белоруссии находится в стадии проработки, в том числе обсуждается конкретная локация. Все детали, по его словам, стороны намерены согласовать до конца года.
