Президент ознакомился с мерами по поддержке социально уязвимых слоев населения

Для совершенствования этой работы в стране сформируют Социальный реестр на основе Единого реестра социальной защиты и Реестра бедных семей. В нем семьи будут классифицироваться по социально-экономическому положению на семьи, находящиеся на государственном обеспечении, малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся на грани бедности. Для каждой категории будут определены соответствующие меры поддержки и виды социальных услуг.