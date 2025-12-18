Ричмонд
Дональд Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 млн для Украины

Трамп одобрил законопроект с новым оборонным бюджетом США, в 2026 и 2027 годах Украине выделят по 400 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу, 19 декабря, масштабный оборонный бюджет страны, который включает в себя 400 миллионов долларов военной помощи для Украины. Об этом сообщает расписание Белого дома.

Церемония подписания запланирована в Вашингтоне на вечер четверга по местному времени, что соответствует двум часам ночи по московскому времени 19 декабря. Мероприятие пройдет в Овальном кабинете. До и после этого в графике Трампа значатся закрытые рождественские приемы.

Ранее Сенат США большинством голосов одобрил данный законопроект. Общий объем оборонных расходов на 2026 финансовый год превышает 900 миллиардов долларов. Выделенные 400 миллионов для Киева предназначены для программы USAI по закупке новых вооружений. Аналогичная сумма запланирована и на следующий, 2027 год.

Ранее Дональд Трамп высказался об украинском конфликте. Он заявил, что Украина уже утратила часть своих территорий, комментируя вопросы территориального урегулирования. Он отметил, что Киеву стоит признать реальность на Земле.

