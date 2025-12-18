Взрывы прогремели на энергообъектах в трех регионах Украины

В ночь на четверг на объектах энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях прогремели взрывы.
В военной администрации Черкасской области сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры на территории областного центра. В Сети появились фото пожара на местной подстанции.
Мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко заявил о повреждении в результате взрывов объекта энергетической инфраструктуры. Согласно сведениям военной администрации региона, обесточены населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах.
Военные Telegram-каналы сообщили также о взрывах на энергообъекте в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях прогремели на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о повреждении взрывами в течение одной ночи не менее десятка подстанций на территории Одесской области.
В западных СМИ появились сообщения о близости энергетической системы Украины к коллапсу из-за поражения объектов инфраструктуры, а также об угрозе полного отключения электричества в Киеве и восточных регионах страны.