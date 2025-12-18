Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели на энергообъектах в трех регионах Украины

В Николаевской и Черкасской областях заявили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в результате взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг на объектах энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях прогремели взрывы.

В военной администрации Черкасской области сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры на территории областного центра. В Сети появились фото пожара на местной подстанции.

Мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко заявил о повреждении в результате взрывов объекта энергетической инфраструктуры. Согласно сведениям военной администрации региона, обесточены населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах.

Военные Telegram-каналы сообщили также о взрывах на энергообъекте в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях прогремели на фоне воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о повреждении взрывами в течение одной ночи не менее десятка подстанций на территории Одесской области.

В западных СМИ появились сообщения о близости энергетической системы Украины к коллапсу из-за поражения объектов инфраструктуры, а также об угрозе полного отключения электричества в Киеве и восточных регионах страны.