«Сонный Джо» и «худший президент»: Трамп повесил в Белом доме таблички с насмешливыми описаниями своих предшественников

Под портретами бывших американских лидеров на так называемой «президентской аллее славы» в западном крыле Белого дома были размещены таблички с необычными и насмешливыми описаниями. Об этом сообщает телеканал NBC.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила телеканалу, что тексты для многих из этих табличек составил лично действующий президент США Дональд Трамп.
«Надпись под авторучкой, которая заменяет портрет Джо Байдена, называет его сонным Джо и именует худшим президентом в американской истории», — говорится в публикации.
Табличка также утверждает о «тяжелом умственном спаде» Байдена, упоминает «преступную семью Байдена» и его «радикальных левых кураторов».
Портрет Барака Обамы теперь сопровождает табличка, называющая его «одной из самых противоречивых фигур в американской истории». А под портретом Билла Клинтона отмечен факт победы Дональда Трампа над его супругой, Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года.
При этом, как отмечает NBC, на аллее присутствуют и две таблички, посвященные Трампу. Они описывают его достижения в течение первого срока с 2017 по 2021 годы и в начале второго срока.
Ранее в ходе обращения к нации Трамп подвел итоги, используя резкую метафору. Он заявил, что всего год назад Соединенные Штаты были «мертвы», а теперь, по его словам, они являются «самой крутой страной в мире».