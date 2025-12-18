Axios узнал о предстоящей встрече Умерова с Уиткоффом в Майами

The New Yort Times писала, что на этих переговорах были согласованы два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предусматривают укрепление ВСУ, размещение европейских войск на западе страны и расширение использования американской разведки. Кремль заявлял, что гарантии безопасности для Киева не могут обеспечивать «иностранные, особенно европейские и американские, военные контингенты». Президент Владимир Путин указывал, что безопасность Украины не должна быть обеспечена за счет России.