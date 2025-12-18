Axios: Дмитриев на выходных встретится с Уиткоффом и Кушнером в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев полетит в Майами на предстоящих выходных, 20−21 декабря, чтобы обсудить мирный план по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, материал из Axios перевел aif.ru.
Уточняется, что данную информацию подтвердили два источника из Белого дома.
«От советников Трампа ожидается, что они проинформируют посланника Путина о достигнутом прогрессе в переговорах между американскими и украинскими чиновниками и попытаются добиться согласия российского правительства с обновлённым предложением», — говорится в материале.
Также на следующей неделе у американцев запланирована встреча с советником по национальной безопасности Зеленского Рустемом Умеровым.
По данным инсайдера, информация о проведении трехсторонних переговоров с участием американской, российской и украинской сторон пока не поступала.
Ранее издание Spectator писало, что Трамп создал ловушку для Зеленского на основе статьи 5 НАТО.