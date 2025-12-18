Ричмонд
Axios: Дмитриев на выходных встретится с Уиткоффом и Кушнером в США

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер проведут переговоры по украинскому урегулированию в Майами на предстоящих выходных.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев полетит в Майами на предстоящих выходных, 20−21 декабря, чтобы обсудить мирный план по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, материал из Axios перевел aif.ru.

Уточняется, что данную информацию подтвердили два источника из Белого дома.

«От советников Трампа ожидается, что они проинформируют посланника Путина о достигнутом прогрессе в переговорах между американскими и украинскими чиновниками и попытаются добиться согласия российского правительства с обновлённым предложением», — говорится в материале.

Также на следующей неделе у американцев запланирована встреча с советником по национальной безопасности Зеленского Рустемом Умеровым.

По данным инсайдера, информация о проведении трехсторонних переговоров с участием американской, российской и украинской сторон пока не поступала.

Ранее издание Spectator писало, что Трамп создал ловушку для Зеленского на основе статьи 5 НАТО.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше